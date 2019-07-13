Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
3 saat önce
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketler halinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçerken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:12 Kaynak: İHA
'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır paketler halinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçerken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İlkadım
ilçesi Kadıköy
Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.T. ve F.A. isimli şahıslar ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda, şüpheli şahısların irtibatlı oldukları Kadıköy Mahallesi'ndeki bir evde yaptıkları aramada, 1070,36 gram bonzai, Kadıköy Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada, 44 adet kilitli poşet içerisinde satışa hazır 407.88 gram bonzai, sentetik kannabinoid maddesi, 1 poşet içerisinde toplu vaziyette 183 gram bonzai maddesi olmak üzere toplam 590,88 gram bonzai ve Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde yaptıkları aramada 20 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.T., F.A. ve müşterek hareket ettikleri tespit edilen E.T., F.K. ve E.T. isimli şahıslar da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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