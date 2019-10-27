Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

51 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıSAMSUN - Samsun'da narkotik polisin tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisin tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da birlikte hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen R.V., E.S., Ö.K.ve S.K. ile F.A. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda paketler halinde 28,25 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal, uyuşturucu madde içmek için kullanılan çok sayıda aparat, 1 adet ecstasy hap, 36 kapsül sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan 5 kişi "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
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