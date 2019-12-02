Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin kalmış oldukları otel odasında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonda Van'dan geldikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Genişletilen soruşturmada bu kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen ve Samsun'da bulunan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.