Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin kalmış oldukları otel odasında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonda Van'dan geldikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Genişletilen soruşturmada bu kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen ve Samsun'da bulunan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran çeteye operasyon düzenlendi
Önce eşini darp etti, sonra üzerine kaynar su döküp yaktı 20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü Kritik zirvesi öncesi Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:46:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]