Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 2'si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri takip ve çalışmalar doğrultusunda 3 kişiyi yaklaşık 600 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Narkotik polisi İlkadım ilçesinde yaptıkları bir başka operasyonda ise yabancı uyruklu 2 kişiyi bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile yakaladı.



İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN