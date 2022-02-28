Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

28.02.2022 10:11
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.M., O.M., O.C.G.ve M.A.K. isimli şahısların İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı. Yapılan çalışmada, şüpheli A.M., O.M., O.C.G.ve M.A.K. ile araç sürücüsü M.Ö.'yü İstanbul dönüşünde Kavak ilçesinde araç içerisinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 parça halinde 16,12 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ecstasy hap, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 5 adet 7,65 mm çapında dolu fişek elde edildi. Araç içerisinde bulunan 5 şüpheli Kavak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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