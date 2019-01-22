Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 şahıs polisin takibi sonucu uyuşturucu haplarla yakalandı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 şahıs polisin takibi sonucu uyuşturucu haplarla yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen G.G. ve O.İ. isimli şahıslarla ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda, G.G. ve O.İ. ile fiziki temas kuran 4 kullanıcıdan 10 adet eksstasy uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde etti. Olayla ilgili G.G. ile O.İ.'in içerisinde bulunduğu otomobil de durdurularak söz konusu zanlılardan 172 adet ekstasy hap ele geçirildi. Soruşturmanın devamında O.İ.'nin evinde yapılan aramada 939 adet, G.G.'nin evinde yapılan aramada ise 2 adet daha ekstasy uyuşturucu hap elde edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılıp ifadelerdi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, O.İ ve G.G. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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