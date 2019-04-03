Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amiriliği ekipleri Bafra ilçesinde faaliyet gösteren uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda paketler halinde 42 gram esrar, 5 gram bonzai, 55 adet ekstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:28 Kaynak: İHA
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