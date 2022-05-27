Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

27.05.2022 18:18
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan önceden tespit edilen çok sayıda adrese sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Tony'nin de katıldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 5 adet tüfek, 1 adet tabanca ve 33 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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