Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere kente uyuşturucu getirileceği bilgisinin ardından çalışma başlattı.

Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir otele operasyon düzenleyen ekipler, otel odasında yaptıkları aramada, 9 bin 142 uyuşturucu hap ve 950 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Yavuz E, Murat U, Fatih K. ve Zeynep Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Yavuz E. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Murat U, Fatih K. ve Zeynep Y. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:09 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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