Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda 2 kişiye uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen E.A. suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde 26 uyuşturucu hap bulundu.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen O.K. da gözaltına alındı. O.K'nin üzerinde ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:24 Kaynak: AA
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