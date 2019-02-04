Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Samsun
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekipleri İlkadım
ilçesinde şüphe üzerine Ö.Y'yi durdurdu. Ö.Y'nin üzerinde yapılan aramada iki paket halinde 243,05 gram kokain ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şüphelinin, E.Y. ve N.O. ile bağlantısını tespit etti. Ekipler İstanbul
'a giden iki zanlıyı Bolu
'da yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 680 liraya el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:19 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı Cinayetindeki Ses Kayıtlarının Detaylarını Paylaştı: İnsanın Yüreği Ağzına Geliyor
Türkiye'nin En İlginç Sınırı! Aynı Köydeki Camilerde Ezan 2 Dakika Farkla Okunuyor
Son Dakika! Benzin ve LPG'ye Zam Geldi
Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek