Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışma sonucu İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirildiğini belirledi.

İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde Erkan U'nun ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 604 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:43 Kaynak: AA

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