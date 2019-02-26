Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Seyit A.Ç'yi takibe aldı.

İki kişiye uyuşturucu sattığını gören ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Zanlının üzerinde arama yapan polis, 34,24 gram esrar, 4 uyuşturucu özelliği bulunan sentetik hap, tabanca ve 13 tabanca mermisi ele geçirdi.

Ekipler, şüphelinin uyuşturucu madde satışına aracılık yaptığı tespit edilen Erol K'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Erol K, çıkarıldığı hakimlikçe, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Seyit A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:45 Kaynak: AA

Adalet Mahallesi, Samsun, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuştan Uyuşturucu Bağımlısı Rüzgar Bebeğin Velayeti Anne ve Babaya Verildi Polise Bile 'Pes' Dedirtti: Araç Kumandası Görünümlü Hassas Terazi Ele Geçirildi

Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor Afyonkarahisar'da 15 Kişinin Alınacağı 6 Aylık İşe, 1040 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 19:48:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]