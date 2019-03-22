Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Esentepe Parkı karşısında uygulama yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan ekipler, 800 gram esrar ele geçirdi.

Araç içerisinde bulunan H.Ç. ve M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:01 Kaynak: AA

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