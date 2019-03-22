Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kadıköy
Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı
Esentepe Parkı karşısında uygulama yaptı.
Şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan ekipler, 800 gram esrar ele geçirdi. Araç
içerisinde bulunan H.Ç. ve M.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:01 Kaynak: AA
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