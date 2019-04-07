Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Rasathane Mahallesi'nde 10 uyuşturucu hap ile yakalanan kişiye uyuşturucu sattığı öne sürülen Dinçay Ç, Fahri P. ve Çağlar A'yı, kullandıkları araçla Atakum'da yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin üst aramasında 81,71 gram esrar, 54 uyuşturucu hap, 2 paket halinde 1,67 gram sentetik uyuşturucu ve 2,77 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:20 Kaynak: AA

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