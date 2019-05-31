Samsun'da uyuşturucu operasyonu
52 dakika önce
Samsun'da düzenlenen operasyonda 14 bin 225 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:15 Kaynak: AA
'da düzenlenen operasyonda 14 bin 225 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çarşamba
ilçesindeki kargo firması aracılığıyla uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Erzurum
'dan gönderilen kargo paketinde 14 bin 225 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Kargonun, 29 Mayıs'ta kargoyla gönderilen ve içinde 7 bin 560 uyuşturucu hap bulunan paketi almaya gelince yakalanıp tutuklanan Suat Ş'ye ait olduğu belirlendi.
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