Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

52 dakika önce

Samsun'da düzenlenen operasyonda 14 bin 225 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Samsun'da düzenlenen operasyonda 14 bin 225 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çarşamba ilçesindeki kargo firması aracılığıyla uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Erzurum'dan gönderilen kargo paketinde 14 bin 225 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Kargonun, 29 Mayıs'ta kargoyla gönderilen ve içinde 7 bin 560 uyuşturucu hap bulunan paketi almaya gelince yakalanıp tutuklanan Suat Ş'ye ait olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:15 Kaynak: AA
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