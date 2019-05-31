Samsun'da uyuşturucu operasyonu
30 dakika önce
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:39 Kaynak: AA
'un Salıpazarı
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Büro ile Asayiş Büro
ekipleri, Salıpazarı ilçesinde, bir kişinin Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.
Esatçiftliği Mahallesi'nde R.C'ye (35) ait ev ve bahçede yapılan aramada, 3 bin 114 kök dişi Hint keneviri, ruhsatsız pompalı av tüfeği, ruhsatsız el yapımı tabanca ve mermiler ile bir miktar kubar esrar bulundu.
R.C, "uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Galatasaray'da tarihi operasyon, 5 futbolcu yolcu!
Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar
Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı
ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI