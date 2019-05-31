Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

30 dakika önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ile Asayiş Büro ekipleri, Salıpazarı ilçesinde, bir kişinin Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.
Esatçiftliği Mahallesi'nde R.C'ye (35) ait ev ve bahçede yapılan aramada, 3 bin 114 kök dişi Hint keneviri, ruhsatsız pompalı av tüfeği, ruhsatsız el yapımı tabanca ve mermiler ile bir miktar kubar esrar bulundu.
R.C, "uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:39 Kaynak: AA
Salıpazarı, Samsun, Güncel
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