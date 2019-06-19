Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

19 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.A.K, L.K. ve E.L, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ve B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:21 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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