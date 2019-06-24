Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

8 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Burada bir araçta yapılan aramada 9,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.Y. (32), C.Z. (31), E.Ş.(39) ve H.T. (26) tutuklandı, H.Ö. (41) serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:14 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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