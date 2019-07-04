Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

34 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 kilo 700 gram esrar ve 47 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 kilo 700 gram esrar ve 47 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Muşçalı Mahallesi'ndeki N.E'ye (77) ait eve operasyon düzenlendi.
Evin bahçesinde yapılan aramada 47 kök Hint keneviri ile toplanarak kurumaya bırakılmış 9 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:02 Kaynak: AA
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