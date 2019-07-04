Samsun'da uyuşturucu operasyonu
34 dakika önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 kilo 700 gram esrar ve 47 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:02 Kaynak: AA
'un Çarşamba ilçesinde 9 kilo 700 gram esrar ve 47 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Grup Amirliği ve Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince Muşçalı Mahallesi'ndeki N.E'ye (77) ait eve operasyon düzenlendi.
Evin bahçesinde yapılan aramada 47 kök Hint keneviri ile toplanarak kurumaya bırakılmış 9 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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