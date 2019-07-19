Samsun'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Çarşamba ilçesinde 4 kilo 400 gram kubar esrar ile 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:58 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde 4 kilo 400 gram kubar esrar ile 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro
ekipleri, istihbari çalışma sonucu Bölmeçayır Mahallesi'nde C.S'nin (34) evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 4 kilo 400 gram kubar esrar, bahçedeki serada da 24 kök dişi Hint keneviri bulundu.
Gözaltına alınan C.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Oyuncu Hakan Meriçliler ve Ali Erkazan arasındaki hakaret davasında karar HDP'den, Erbil saldırganın HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasına ilişkin açıklama Düzce'deki selde kaybolan bir kişinin cesedi denizde bulundu