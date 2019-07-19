Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Çarşamba ilçesinde 4 kilo 400 gram kubar esrar ile 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Çarşamba ilçesinde 4 kilo 400 gram kubar esrar ile 24 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro ekipleri, istihbari çalışma sonucu Bölmeçayır Mahallesi'nde C.S'nin (34) evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 4 kilo 400 gram kubar esrar, bahçedeki serada da 24 kök dişi Hint keneviri bulundu.
Gözaltına alınan C.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:58 Kaynak: AA
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