Samsun'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Samsun'un Bafra ve Alaçam ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 575 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:18 Kaynak: AA
'un Bafra
ve Alaçam
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 575 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bafra ve Alaçam ilçelerinde bazı evlerde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını alan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra'da 2, Alaçam'da bir eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada 575 kök Hint keneviri, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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