Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

57 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yukarı Esenli Mahallesi'nde yasa dışı ekim yapıldığı bilgisine ulaştı.

F.B. (79) ve E.B'nin (35) evi ve bahçesine yapılan aramada 2 kilo 800 gram kubar esrar ile 439 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili F.B. ve E.B. gözaltına alındı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:50 Kaynak: AA
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