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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ve Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Alanyaykın Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, narkotik arama köpeği de kullanılarak arama yapıldı.

Şüphelinin ev ve fındık bahçesinde 62 kök kenevir bitkisi, 40,08 gram kubar esrar, 396,45 gram kenevir tohumu, 9 esrarlı sigara ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Salıpazarı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:42 Kaynak: AA
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