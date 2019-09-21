Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılırmak Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda S.K.C. ve O.B, S.K'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 41 sentetik uyuşturucu hap ile satışa hazır 12 paket bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K.C, O.B. ve S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.K.C, çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.