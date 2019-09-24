Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Atakum'da, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan E.Y'yi takip eden ekipler, zanlıyla görüşen 5 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu hap ile esrarlı sigara ele geçirdi.

Emniyete götürülen zanlılar, "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

E.Y'yi de gözaltına alınan ekipler, iş yerinde ve üzerinde yaptıkları aramada, 42 uyuşturucu hap buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Atakum, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi
Son Dakika: Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 18:09:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]