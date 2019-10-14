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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

34 dakika önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde irtibatta olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen İsa Y'nin ikametine operasyon düzenledi.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ikamette yaptıkları aramada, 69 paket halinde 145,43 gram esrar, 35 kapsül sentetik ecza, 10 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet 1,65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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