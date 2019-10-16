Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, T.K. ise savcılıktaki ifadesinden sonra salıverildi.

Ekipler çalışma sonucu M.K. ve T.K. ve irtibatlı oldukları 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine M.K. ve T.K'yi takibe aldı.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi

Uyuşturucu operasyonunda "Ben içiciyim" diyen genç kız, yanındakileri ihbar etti

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na: CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle kurdu