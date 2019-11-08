Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kavakdibi mevkisinde bir araç sürücüsü, polisin uygulama noktasında "dur" ihtarına uymadı.

Yaşanan kovalamaca sonucunda araç, Hasbahçe Mahallesi'nde durduruldu. Araçta ve araçta bulunanların üzerinde yapılan aramada 947 gram kubar esrar bulundu.

Olayla ilgili H.M. (18), N.M. (24), M.T. (21) ve A.D. (28) gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık, diğerleri de çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.