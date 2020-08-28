Samsun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde dişi Hint keneviri bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin ilçede yaptığı çalışmada, irtibat kurduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şahsın Sarıkaya Mahallesi'ndeki ikametinden 12 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 5 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirildi.

Polisteki sorgusu devam eden şahsın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Bafra Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. - SAMSUN