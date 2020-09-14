Samsun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibat kurduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen S.K.'nin Atakum ilçesinde kullandığı ikamete operasyon düzenledi. Söz konusu adreste yapılan aramada, bin 15 adet sentetik ecza hap, 2 adet esrarlı sigara, 10 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet tüfek kartuşu elde edildi. Olayda ilgili S.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayda ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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