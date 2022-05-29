Samsun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

29.05.2022 00:12
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Balıklar Mahallesi'nde bir kişinin piyasaya paketler halinde uyuşturucu madde sürdüğü ihbarı aldı.

JASAT ekiplerince takip altına alınan D.Y'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 150 gram marihuana, uyuşturucu satışında kullanılan poşetler, hassas kuyumcu terazisi, biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ve 55 fişek ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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