Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, Aynı Aileden 4 Şahsa Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, Aynı Aileden 4 Şahsa Gözaltı

3 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kardeş ve yeğenleri gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, Aynı Aileden 4 Şahsa Gözaltı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kardeş ve yeğenleri gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Ö. isimli şahsın, Çarşamba ilçesi Orduköyü Mahallesi'nden Z.S. ve H.S. isimli zanlılardan uyuşturucu madde temin ettiği bilgisini aldı. Söz konusu şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu Z.S. ve T.Ö.'nün içerisinde bulunduğu otomobilde 220 gram esrar ele geçirildi. Z.S. ile müşterek hareket ettikleri tespit edilen A.S., A.S. ve H.S. isimli şüpheliler İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. T.Ö. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakılırken, polisteki sorguları tamamlanan Z.S., A.S. ve H.S. adlı kardeşler ile yeğenleri A.S., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:01 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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