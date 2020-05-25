Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Boyacılı Mahallesi'nde R.Ö. ve oğlu E.Ö'nün evine operasyon düzenlendi.

Ev ve bahçede narkotik dedektör köpeği Ozon ile yapılan aramada 71 kök kenevir bitkisi, 1308 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ö. ve E.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ö, çıkarıldıkları nöbetçe mahkemece tutuklandı, R.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.