Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.Ş'nin ikametindeki aramada 560 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 4 bin 245 lira ele geçirildi. Şüpheli H.Ş, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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