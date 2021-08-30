Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1189 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1189 sentetik hap ele geçirildi

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1189 sentetik hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1189 sentetik hap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen O.A'nın ikametinde yapılan aramada 1189 sentetik ecza hap, 6 paket halinde 191,50 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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