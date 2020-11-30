Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaçam, İlkadım, Çarşamba, Atakum, Canik ve Bafra İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 12 kilo 451 gram kubar esrar, 966 adet sentetik uyuşturucu, 24 gram Hint keneviri tohumu, 1'i makineli 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği ve 37 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.