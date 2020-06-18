Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, D.Y. (35) ve Z.B'nin (45) Uluköy Mahallesi'nde sulama kanalında kenevir bitkisi ektiği bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda 25 kök kenevir bitkisi ile 15 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar ele geçirildi. D.Y. ve Z.B. gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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