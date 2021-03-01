Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 2,45 gram metamfetamin, 0,10 gram esrar, 14 uyuşturucu hap ile hassas cep terazisi ele geçirildi.

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