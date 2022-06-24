Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

24.06.2022 14:29
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 2 kişinin evlerinde uyuşturucu yaparak sattıkları bilgisine ulaştı.

Zanlıların ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, 32 bin 382 kapsül sentetik ecza hapı, uyuşturucu yapımında kullanılan madde ile çeşitli eşyalar ele geçirdi.

Şüpheliler, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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