Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elifli Mahallesi'nde S.H'nin aracında uyuşturucu arama köpeği "Ozon" ile arama yaptı.
Aramada araçta 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda, S.H'nin yanı sıra olayla ilişkisi bulunduğu iddiasıyla K.Ü. ve M.D. de gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:56 Kaynak: AA
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