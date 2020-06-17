Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Deyincek Mahallesi'nde Y.T'ye ait eve operasyon düzenledi.

Ev ve bahçesinde yapılan aramada 20 bin kök kenevir bitkisi ile 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Y.T, K.T. ve K.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Y.T. ve K.T. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Y.T. tutuklandı, K.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zanlılardan K.T'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.