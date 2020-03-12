Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Merkez Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile arama yapan ekipler 224 sentetik uyuşturucu hap buldu.

Operasyonda şüpheliler A.E. (27), M.D. (24) ve İ.Ç. (35), gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada da 61 sentetik hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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