Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İshaklı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 237,26 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 uyuşturucu içme aparatı ve bir miktar para ele geçirdi.

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