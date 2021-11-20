Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

A.K, A.S. ve Ş.T. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

A.K'ye uyuşturucu verdiği tespit edilen Ş.T'nin ikametindeki aramada ise 2 pakette 2,85 gram esrar ve 0,44 gram metamfetamin bulundu.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada, 2 kilo 817 gram esrar, 18 sentetik ecza hapı, 0,71 gram metamfetamin, esrarlı sigara ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Sıtmasuyu Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen A.K. ve A.S'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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