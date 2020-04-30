Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen F.Ö, S.Y. ve F.U. tutuklandı, E.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Aramada, 50 paket halinde 1101 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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