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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

30.11.2021 14:23
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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