Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika