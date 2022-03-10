Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 5 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 5 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo metamfetamin ve 5 bin adet ecstasy hapla yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi, Derebahçe Mahallesi, Derecik Mahallesi ile Havza ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 125,5 gram metamfetamin maddesi, 5 bin adet ecstasy hap, 636,61 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 138,40 gram esrar maddesi, 192 kapsül sentetik ecza, 12 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 145 TL paraya el konuldu.

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.K., M.Y., M.Ş.,E.M. ve İ.E. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 5 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.