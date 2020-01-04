Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu Yaycılar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Varillerin içine gizlenmiş 6 kilo 503 gram kubar esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirilen operasyonda, O.A. (22), H.K. (73), C.K. (73), C.K. (25), M.K. (24) ve Y.K. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından O.A, serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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