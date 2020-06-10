Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, paketler halinde 275,32 gram esrar, 43,09 gram sentetik uyuşturucu, 17 ekstazi hap, 2,87 gram kenevir tohumu, 2 esrarlı sigara, sentetik uyuşturucu katkılı sigara, uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira, pompalı tüfek ile 15 tüfek kartuşu ele geçirdi.

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